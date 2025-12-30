CNE ordena iniciar escrutinio especial de 66 alcaldías

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instruyó este lunes que inicie el escrutinio especial de 66 corporaciones municipales.

Este lunes se divulgó una carta de la consejera del CNE a la secretaria Telma Martínez señalando que se pronuncia a favor de realizar los escrutinios especiales conforme a las recomendaciones que esgrimen y el listado que lo acompañan en el informe del auditor externo.

Señaló que la mitad de las juntas especiales de verificación y recuento (JERV) deberán ocuparse de realizar los escrutinios especiales de 65 alcaldías, mientras que la otra mitad se debe dedicar a la comuna del Distrito Central.

Asimismo, exhortó a que debe procurarse mayor rigurosidad de los aspectos de preservación de orden, coordinar atención individualizada a las mesas con mayor conflictividad previsible, aparejada a la ejecución de acciones ante la ruptura de relación entre los miembros.

La alcaldía del Distrito Central es una de las comunas más parejas entre Juan Diego Zelaya que encabeza los votos y el actual edil Jorge Aldana.

El martes 30 de diciembre vence el plazo para que el CNE brinde la declaratoria oficial de las elecciones generales.

Cabe recordar que el fin de semana se reunió el pleno de consejeros del CNE, en la que Marlon Ochoa propuso iniciar con las alcaldías, mientras que Hall y Cossette López votaron a favor de empezar con las planillas de diputados. AG