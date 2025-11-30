CNE extiende una hora la votación ante masiva afluencia de ciudadanos

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que, conforme a lo establecido en la Ley Electoral, la jornada de votación concluye a las 6:00 de la tarde, aunque los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tienen la facultad de prorrogar el cierre por una hora adicional cuando las condiciones lo ameriten.

Hall recordó que todos los ciudadanos que se encuentren en fila al momento del cierre están habilitados para ejercer el sufragio, independientemente del tiempo que tome completar el proceso. Señaló que, debido al derecho constitucional al voto y la alta afluencia de electores que se reporta a nivel nacional, las JRV “deberían considerar seriamente extender el horario de votación” para garantizar que ningún hondureño quede sin participar.

Las cifras divulgadas por el CNE reflejan una movilización sin precedentes: mientras que las Elecciones Primarias de 2025 registraron 2,037,255 votantes, este domingo las Elecciones Generales 2025 alcanzaron 2,074,208 electores verificados a media tarde, superando el total de participación de las primarias incluso antes del cierre oficial.

COMUNICADO No. 049-2025

AMPLIACIÓN DE LA VOTACIÓN DE 5:00 A 6:00 PM pic.twitter.com/U2zLswbCDw — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) November 30, 2025

El proceso electoral inició de manera formal a las 6:45 de la mañana, mediante una cadena nacional de radio y televisión en la que el CNE declaró abiertas las votaciones en todo el país. Desde tempranas horas se reportó una altísima participación en centros de votación urbanos y rurales, lo que anticipa que numerosas JRV deberán ampliar su horario para atender las largas filas que persisten en varias comunidades.

Las autoridades electorales reiteraron su llamado a la ciudadanía para mantener el orden y la paciencia, mientras miles de hondureños continúan ejerciendo su derecho al voto en una de las jornadas más concurridas de los últimos años. LB