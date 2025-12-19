Presidenta del CNE informa coordinación con nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

Tegucigalpa- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó al pueblo hondureño que desde el día de ayer se inició la comunicación y coordinación de trabajo con el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón.

El general Valerio Ardón asumió ayer jueves el mando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), en un contexto marcado por el desarrollo del proceso electoral y el escrutinio especial que lleva a cabo el ente electoral.

En su mensaje, la titular del CNE expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas, que continúan a disposición del Consejo Nacional Electoral en los asuntos propios de la materia electoral, actuarán en estricto apego a la Constitución de la República y a la Ley.

Asimismo, hizo un llamado a que el resto de la institucionalidad del país cumpla con el mandato constitucional y legal que le corresponde, en respeto al orden democrático.

“Confiamos en que todas las instituciones del Estado actúen conforme a la Constitución y la ley”, señaló la consejera presidenta.

La funcionaria cerró su mensaje reiterando un llamado a la unidad nacional con la frase: “¡Honduras es primero!”, en momentos en que el país se mantiene a la expectativa de la declaratoria oficial de los resultados electorales.LB