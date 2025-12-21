Presidenta del CNE denuncia que se intensifican amenazas y sabotaje que retrasan escrutinio 

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió este sábado sobre una serie de acciones que, según afirmó, buscan interrumpir y retrasar el proceso electoral, en medio del desarrollo del escrutinio especial.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Hall denunció el incremento de presiones para que ella y la consejera Cossette López-Osorio asistan de forma presencial a una sesión del pleno, pese a que —subrayó— las sesiones virtuales son legales, habituales y se han realizado sin inconvenientes.

Sesión de Pleno 20 de diciembre https://t.co/gmEC2kZ8cF — Marlon (@MarlonOchoaHN) December 21, 2025

La presidenta del CNE cuestionó la insistencia de un consejero (Marlon Ochoa) en exigir presencia física y advirtió que podría tratarse de un intento de colocar a ambas funcionarias en una situación que impida la continuidad del proceso electoral.

La titular del ente electoral también alertó sobre graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el Centro Logístico Electoral (CLE).

Señaló que el avance este sábado ha sido mínimo, incluyendo actas en cero, y denunció un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros de Juntas Especiales propuestos por partidos políticos.

Este tema, de carácter sensible para la seguridad nacional, debía ser abordado en una sesión de pleno que —según Hall— fue saboteada por un consejero.

Hall detalló que durante el turno A de este jueves, con casi 100 Juntas Especiales conformadas y una jornada de 12 horas, apenas se procesaron alrededor de 112 actas presidenciales, una cifra que calificó de “inaudita”, tomando en cuenta que el tiempo promedio estimado para el escrutinio presidencial era de 40 minutos por acta.

Seguidores de Libre y Partido Liberal gritan en el escrutinio especial no volverán, para atrasar el conteo de votos, denuncia el Partido Nacional. pic.twitter.com/BIIZSvsPIY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 21, 2025

Recalcó que todos los miembros de estas juntas son propuestos por los partidos políticos.

Finalmente, la presidenta del CNE hizo un llamado urgente y enfático a los partidos para que sustituyan de inmediato a los miembros de juntas que, según denunció, están contribuyendo a retrasar el escrutinio. Advirtió que continuar por esta vía implica socavar las bases democráticas del país y generar consecuencias de largo plazo. (PD)