Presidenta del CNE denuncia que impiden la llegada del material electoral a Guanaja

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció este viernes que manifestaciones han impedido la llegada del material para la repetición de las elecciones municipales en la isla de Guanaja.

A través de su cuenta de red social “X”, indicó que el CNE envió el material electoral a Guanaja para repetir los comicios municipales tras fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El CNE está listo para las Elecciones Especiales a nivel de Corporación Municipal de Guanaja, en cumplimiento del fallo del Tribunal de Justicia Electoral



Debemos confirmar que esta mañana no fue posible el aterrizaje de la aeronave con el material electoral, debido a la… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) March 13, 2026

“Debemos confirmar que esta mañana no fue posible el aterrizaje de la aeronave con el material electoral, debido a la presencia de manifestantes”, posteó la consejera.

Además, confirmó que se encuentra tomado el centro de acopio por manifestantes, pese a que funcionarios del CNE se han reunido con estas personas para explicarles que es cumplir con una resolución.

Hall llamó a los pobladores de Guanaja para que sus actuaciones sean respetuosas de la Ley y que las elecciones se realicen de forma pacífica y cívica.

Comunicó que solicitó apoyo al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio; y al ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, salvaguarden la integridad física de las personas y garantice la realización de las elecciones generales, custodia y transporte de material electoral.

Finalmente, reitero que las elecciones especiales deben realizarse con respeto de los principios constitucionales propios de la democracia hondureña. AG