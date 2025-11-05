Presidenta del CNE declara inaplicable resolución del TJE sobre Jorge Cálix

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instruyó avanzar con la impresión de las papeletas electorales de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, haciendo un llamado a los partidos políticos a llenar las vacantes existentes en sus planillas antes del mediodía, con el fin de garantizar el cumplimiento del cronograma electoral.

-Hall ordena avanzar con impresión de papeletas en Olancho y Valle

La titular del órgano electoral declaró inaplicables las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaban la inscripción de Jorge Cálix, como candidato a diputados por el Partido Liberal, mismo caso de Cristian Villalobos por el departamento de Valle argumentando que dar cumplimiento a dichas disposiciones colocaría al CNE “en una situación límite con la legalidad”.

“Esa instrucción bien podría calificarse como prevaricato administrativo, no solamente para quienes giren la orden, sino también para quienes la ejecuten, conociendo los hechos públicos y notorios”, advierte Hall en el documento oficial.

En una comunicación enviada a los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López, Hall fundamentó su decisión en las resoluciones N.º 281-2025 del 8 de octubre de 2025 y en el auto del expediente 3290-2025 del 1 de octubre de 2025, ambas emitidas por el propio CNE.

La presidenta del CNE recordó que el artículo 498 del Código Penal sanciona con inhabilitación especial de 5 a 10 años a los funcionarios que emitan resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos.

“A pocos días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, como órgano encargado de dirigir el proceso, debe asegurar la integración del pleno como máxima autoridad y garante del sufragio de la ciudadanía. En este contexto, mi criterio es que debe procederse a la impresión de las papeletas respetando la resolución unánime del CNE y el expediente 3290-2025”, subrayó Hall.

Con esta decisión, Jorge Cálix y Villalobos quedarían oficialmente fuera del proceso electoral, mientras se procede a la sustitución de sus candidaturas en las planillas de Olancho y Valle.

Por su parte, la consejera Cossette López expresó su preocupación por el retraso en la impresión de las papeletas, al considerar que esto podría generar nulidades electorales si no se actúa con prontitud.

“Es urgente tomar decisiones que aseguren la transparencia y el cumplimiento del cronograma electoral, siempre en apego a la ley y a las resoluciones del pleno”, manifestó López.

El CNE se encuentra en la recta final de la preparación de los comicios, y las decisiones de las últimas horas serán determinantes para garantizar la normalidad, legalidad y transparencia del proceso electoral en Honduras, pero con la decisión de Hall se agrega una nueva controversia al proceso.LB