Presidenta del CNE convoca a “reunión urgente” a empresa ASD por interrupción de resultados

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, convocó a la empresa “Grupo ASD” a una reunión de emergencia por la interrupción en la página web de la divulgación de los resultados de los comicios generales.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que la empresa encargada de la divulgación de resultados electorales detuvo el proceso sin notificar el pleno del CNE.

Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 3, 2025

Hall señaló que está en “absoluto desacuerdo” con esta acción de la empresa encargada cuando llevaba un 80 % del escrutinio de las actas a nivel presidencial.

“¡Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda!”, expresó.

Previamente, la consejera Cossette López fue quien reveló la interrupción de la divulgación de los resultados electorales denunciando que la empresa encargada empezó a hacer un mantenimiento a la página web sin consultarles o notificarles.

No es la primera vez que se detiene el proceso de divulgación de resultados de las elecciones generales 2025, el lunes se registró la caída de la página web de divulgación. AG