Presidenta del CNE anuncia comparecencia pública

Tegucigalpa – En medio de la creciente tensión y la incertidumbre nacional provocada por la caída del sistema de divulgación de resultados, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó este martes que se realizará una comparecencia pública para explicar la situación.

“Pueblo hondureño: Habrá comparecencia pública el día de hoy. Se convocará oportunamente a los medios de comunicación, por medio del personal de comunicaciones del CNE”, comunicó Hall a través de redes sociales.

Sistema de resultados continúa inactivo

La página y plataforma de divulgación del CNE permanece sin funcionar desde la tarde del lunes 1 de diciembre, cuando se registró la última actualización oficial. Desde entonces no se han publicado nuevos datos del escrutinio, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía y alimentado rumores sobre un posible colapso del sistema.

La falla ocurre en un contexto marcado por un conteo extremadamente cerrado entre los principales candidatos y acusaciones mutuas de irregularidades.

Expectativa por aclaraciones

Diversos sectores de la sociedad han exigido al CNE información clara y oportuna, advirtiendo que el silencio institucional podría profundizar la desconfianza en el proceso.

El país se mantiene a la espera del anuncio oficial, que buscará aclarar la situación y restablecer la confianza en los resultados de una de las elecciones más competidas de los últimos años.LB