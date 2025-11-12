Presidenta del CNE agradece apoyo de OEA que exige independencia y autonomía del ente electoral

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, agradeció a través de sus redes sociales el apoyo expresado públicamente por el Secretario General de la OEA, a la independencia y autonomía de los organismos electorales.

“¡Seguimos trabajando sin descanso hacia las Elecciones Generales 2025!”, apuntó la funcionaria.

La OEA expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales.

Mediante un comunicado, la Secretaría General reiteró el llamado realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Honduras en su reciente declaración, que más allá del legítimo debate en torno a las decisiones y procedimientos específicos de las autoridades electorales, es responsabilidad del Estado garantizar la autonomía, la continuidad y el libre ejercicio de estas instituciones.

Igualmente, el ente regional afirma que “las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección”. IR