Presidenta del CNE agradece a embajador de Francia por brindarle refugio durante persecución postelectoral

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, agradeció al embajador de Francia, Cedric Prieto, por tenderle la mano cuando empezó a recibir ataques de parte del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Este jueves, Hall divulgó un el agradecimiento al diplomático francés por ayudarle cuando sufría persecución política de parte del oficialismo durante el período postelectoral.

La noche del once de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente.



Hoy puedo decirles que, esa noche, al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos… pic.twitter.com/VeGcFNzQDG — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) January 22, 2026

Contó que el 11 de diciembre del 2025 salió de su vivienda y tras deambular por varios minutos buscando a quien acudir y donde resguardarse tras un requerimiento fiscal en su contra y de su compañera en el CNE, Cossette López.

Hall señaló que recibió un mensaje del embajador de Francia que le ofrecía amparo y protección en su residencia bajo el manto de la inviolabilidad que reconoce el derecho diplomático.

La consejera calificó este gesto de demostración de apego a los valores que sostienen la convivencia ciudadana entre las naciones.

Confirmó que estuvo refugiada en la residencia del embajador francés hasta el 14 de enero del presente año realizando sus labores como presidenta del CNE como la declaratoria oficial de las elecciones generales.

Contó que el oficialismo, a través del Ministerio Público, Procuraduría General de la República (PGR), Luis Redondo, cuando era presidente del Congreso Nacional, el consejero Marlon Ochoa y varios ministros de Estado que la atacaron de forma sistemática y cruel.

Mi profunda admiración y todo mi respeto por el embajador de Francia en Honduras, Cédric PRIETO @prieto_cedric, por su coraje.



Enhorabuena por representar tan bien los valores de la UE.



Lo dijo De Gaulle: “Ante el hecho, es a sí mismo que recurre el hombre de carácter”.



🇪🇺🇫🇷 pic.twitter.com/tZqhNNJGm5 — Embajador de la UE en Honduras (@EUambHN) January 22, 2026

Añadió que hubo otros partidos políticos que la atacaron en “manada”.

La funcionaria indicó que la admisión del recurso de amparo interpuesto en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con las medidas cautelares de protección política permitió que tuviera un respiro.

Consideró que la admisión del recurso puede y debe prevalecer. AG