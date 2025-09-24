Presidenta de la CSJ señala que se requiere reformas para reforzar los delitos contra la mujer

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, admitió este miércoles que se requiere reformas de carácter jurídico relacionados con delitos contra la mujer.

“Si necesitamos plantearnos reformas de carácter jurídico en la normativa que actualmente tenemos”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Manifestó que se debe reformar la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley de la Carrera Judicial para reforzar los delitos contra la mujer.

Ráquel Obando señaló que una de las mayores debilidades del Poder Judicial es que muchos jueces son llamados a audiencias de descargo por procesos que no se han resuelto y están implicadas mujeres víctimas de violencia.

Añadió que ha habido casos en que los jueces llegan a audiencias administrativas.

Por otro lado, destacó que ha habido avances en la equidad de género y derecho a las mujeres como el registro de los morosos por pensión alimentaria.

Defendió que la justicia se aplica en igualdad de condiciones explicando que si se presenta un requerimiento y si cumple con las condiciones, seguirá a la siguiente etapa del proceso judicial.

Ráquel Obando descartó que alguien del Poder Judicial impulse las acciones para incoar algún tipo de demanda. AG