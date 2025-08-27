Presidenta de la CSJ reitera que los empleados judiciales no pueden participar en actos políticos

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, reiteró este miércoles que los jueces y los funcionarios de este poder del Estado no pueden participar en los eventos políticos y electorales.

“Todos deben saber que todos que están trabajando dentro del Poder Judicial, ya sea como jueces o funcionarios auxiliares y administrativos no pueden andar en ningún tipo de evento político”, dijo a periodistas.

Manifestó que los empleados judiciales tienen conocimiento sobre cuáles son las sanciones que pueden recibir si participan en actos electorales.

Obando visitó la ciudad de Choluteca para supervisar la remodelación de la sede del palacio judicial.

Consultada sobre los delitos electorales, contestó que estos son conocidos por los Juzgados de Letras de lo Penal si sucede en el proceso electoral general.

Sostuvo que cada juez debe conocer estrictamente cada caso, sin ningún tipo de sesgo y actuar con independencia en sus resoluciones.

La presidenta de la CSJ solicitó a los jueces y magistrados del Poder Judicial que den una justicia pronta, oportuna y eficaz.

Concluyó que lo que se está haciendo dentro del Poder Judicial es hacer las cosas bien y sin ningún tipo de interferencia externa. AG