Presidenta de la CSJ rechaza declaraciones de Salvador Nasralla contra juezas hondureñas

Tegucigalpa- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, expresó su enérgico rechazo a las recientes declaraciones del candidato presidencial Salvador Nasralla, calificándolas como “falsedades ofensivas” que atentan contra la dignidad y el trabajo de las juezas hondureñas.

“La honra y el trabajo de las juezas hondureñas no pueden ser manchados por afirmaciones irresponsables”, manifestó la magistrada presidenta, quien subrayó que “la justicia se defiende con verdad, respeto y compromiso”.

En un comunicado oficial, el Poder Judicial respaldó las declaraciones de Ráquel Obando y rechazó de forma “enérgica y categórica” las expresiones del líder político, señalando que constituyen “un agravio intolerable contra la honorabilidad de las juezas y jueces hondureños”.

“Estas expresiones ofenden la dignidad judicial y denigran injustamente a las mujeres que sirven con integridad en este Poder del Estado”, reza el comunicado emitido por la CSJ.

La máxima autoridad judicial reiteró que los miembros del Poder Judicial desempeñan su labor con independencia y compromiso institucional, e instó a los actores políticos a mantener el respeto hacia las instituciones democráticas del país.

El pronunciamiento surge luego de que Salvador Nasralla emitiera comentarios considerados despectivos hacia magistradas y juezas del sistema judicial, en un foro presidencial generando una amplia reacción entre distintos sectores que demandan moderación y responsabilidad en el discurso político a pocas semanas de las elecciones generales.LB