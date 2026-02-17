Presidenta de CSJ quiere seguir concentrando el poder y pide se detenga proyecto presentado por diputado Cabrera

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, exhortó este martes a los diputados del Congreso Nacional que recapaciten sobre el proyecto de despojarle de sus facultades administrativas.

Ráquel Obando brindó una conferencia de prensa acompañada de los magistrados afines Milton Jiménez Puerto, Roy Pineda, Mario Díaz, Rubenia Galeano y magistrados integrales.

Solicitó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la comisión de dictamen que recapaciten sobre la discusión del proyecto presentado por el diputado Francis Cabrera que ha denunciado que ha recibido amenazas a muerte.

Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó en primer debate el decreto que despoja a Ráquel Obando las facultades administrativas de nombramientos, cancelaciones y traspaso de jueves.

(LEER): Aprueban en primer debate ley que quita poderes administrativos a presidenta de la CSJ

La presidenta de la CSJ afirmó que está en la disposición de contribuir a soluciones que garanticen estabilidad del sistema de justicia y bienestar de la ciudadanía.

Señaló que se debe instalar una mesa institucional para que en forma conjunta puedan abordar los posibles enlaces de la reforma propuesta.

“Queremos ser escuchados para proponer una reforma integral a todo el sector de justicia que incluya la discusión amplia sobre la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Explicó que el propósito es que se escuche el parecer técnico y jurídico del Poder Judicial conforme al principio de independencia entre poderes del Estado

Sostuvo que debe haber una reunión de alto nivel con las partes involucradas, se analice la situación y se adopten decisiones responsables en beneficio del orden constitucional e interés general.

Finalmente, mencionó que está atenta a la receptividad de esta solicitud y las respuestas correspondientes. AG