Presidenta de la CSJ pide unidad entre poderes del Estado y que se respete la independencia

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando pidió la unidad entre los tres poderes del Estado, al tiempo que abogó para que se respete la independencia entre sí.

– Has dos proyectos elaborados sobre una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, dijo la titular de la CSJ.

Lo anterior, luego que el Congreso Nacional aprobará una iniciativa para despojar de sus facultades administrativas a la titular del Supremo hondureño.

Ráquel Obando abogó por la búsqueda de la unidad entre poderes, que sean complementarios y siempre respetando la independencia entre sí.

Luego de participar en los actos litúrgicos en la celebración del miércoles de Ceniza, la magistrada presidenta citó que por varios años estuvo vigente el decreto transitorio luego de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura, que otorgó las facultades administrativas al titular del Supremo.

Lamentó que el Legislativo nunca respondió su solicitud para la instalación de mesas técnicas para abordar el proyecto de la Ley de la Judicatura.

Defendió que las propuestas de leyes que incumben al Supremo hondureño deben salir del seno de ese poder del Estado.

“La justicia se debe al pueblo hondureño, si todos nos ponemos de acuerdo, si sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, creo que eso llenará las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la Carrera Judicial”, expresó.

Consultada sobre una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, respondió que se deberán de sentar para construir la norma, ya que existen dos proyectos, pero se deben revisar para elaborar el más conveniente y que este sea aprobado por el Congreso Nacional.

"No queremos más división, fuimos electos para darle a Honduras justicia. Este cuerpo no está dividido, estamos trabajando todos positivamente, todos tenemos la mejor voluntad de limpiarle el rostro a este poder del Estado, dejamos constancia que este poder judicial está unido…

El Legislativo nombró –la noche del martes– una comisión especial para que se reúna con el pleno de magistrados de la CSJ para socializar y elaborar la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.

Los integrantes de la comisión especial son: Mario Pérez (presidente), Francis Cabrera (subpresidente), Sara Zavala (secretaria), Alex Zorto, David Manaiza, Godofredo Fajardo, Remberto Zavala, Cárlenton Dávila, Mario Portillo, Luz Ernestina Mejía y Lenin Valeriano. JS