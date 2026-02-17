Presidenta de CSJ pactó para que le quitaran facultades administrativas y no someterse a juicio político

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, pactó que se le quitará las facultades administrativas en el Poder Judicial a cambio que no la sometieran a un juicio político en el Congreso Nacional.

Así lo manifestó este martes el exmagistrado de la CSJ, Ibis Discua Barillas, quien reveló que la presidenta de la CSJ se reunió con un alto funcionario del actual gobierno para llegar a un acuerdo.

“Yo tengo conocimiento que la presidenta ya sabía que se le iba sustituir esto (facultades) porque tuvo una reunión con uno de los más altos funcionarios y ella cedió a esas circunstancias”, dijo a la emisora Radio América.

Cabe recordar que el Congreso Nacional aprobó en primer debate la iniciativa del diputado Francis Cabrera de despojarle las facultades administrativas a la presidenta de la CSJ.

Comentó que si ella no cedía sus facultades administrativas, iba ser sometida a un juicio político en el Congreso Nacional.

El exmagistrado analizó que las actuales declaraciones y pronunciamientos de Ráquel Obando ante la iniciativa de despojarle sus facultades administrativas son “leves posturas”.

Ibis Discua, exmagistrado de la CSJ.

Avizoró que no se detendrá estas modificaciones y que la presidenta de la CSJ puede alegar intromisión de un poder del Estado.

Discua Barilla recordó que la CSJ en el período 1998-2002 tenía el mismo problema que en la actualidad, la diferencia es que solo había nueve magistrados, y fue en ese momento que se inició el proyecto del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.

Con la desaparición del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, los nombramientos recayeron en la presidencia de la CSJ.

El exmagistrado de la CSJ lamentó que en la actual administración ha habido un “familión” de la presidencia y contratación de correligionarios en los nombramientos.

Consideró que la concentración de poder le ha hecho mucho daño a la CSJ ya que se ha despedido o trasladado a personal que no está alineado con el pensamiento jurídico de la presidenta.

Sostuvo que ningún presidente de la CSJ debe concentrar el poder porque hace mucho daño y los jueces solo deben de juzgar en más de 100 casos que manejan. AG