Presidenta de la CSJ nombró personal a discreción después que el Congreso legisló para ponerle alto: magistrado Padilla

Tegucigalpa – El presidente de la Sala de lo Constitucional, magistrado Luis Fernando Padilla, afirmó esta noche que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, nombró a personal a discreción después que el Congreso Nacional legisló para poner un alto a sus atribuciones.

Padilla detalló que se han hecho algunos nombramientos de manera incorrecta e indebida, así como unos traslados en vista que se ha irrespetado la Ley de la Carrera Judicial y señaló que algunos de sus compañeros magistrados son “timoratos” porque no denuncian la situación.

Indicó que se han ascendido a algunos jueces que pertenecían a algunas jurisdicciones, ejemplificó el caso de la subinspectora o supervisora general y que fue ascendida a magistrada de Corte de Apelaciones Civil y no cumple con los requisitos, porque no tiene Carrera Judicial.

Asimismo, hay otros dos casos de magistrados que estaban en salas de Apelaciones y fueron pasados a la Corte de Trabajo y eso es incorrecto porque retrasa los procedimientos.

“Hay varios casos de nombramientos y esto ha venido violentando la Ley de la Carrera Judicial al no cumplir con los requisitos que se requieren”, reiteró en conversación con el noticiero TN5 de Televicentro y que conduce Renato Álvarez.

El magistrado dijo que su denuncia es porque el 20 de febrero se hizo una reforma al decreto 282 -2010 que contenía la reforma al artículo 3 que le daba facultades a la presidenta de la CSJ, pero el sábado 21 y domingo 22 se realizaron nombramientos y acuerdos en la Dirección de Personal.

Agregó que dichos nombramientos son incorrectos porque ya había entrado en vigencia la reforma a la ley.

“Esta es una denuncia grave porque han incurrido en delitos, porque se hicieron esos nombramientos de forma incorrecta”, reiteró.

Sostuvo que sólo la juez Ana Cardona ha venido denunciando estos nombramientos que se realizaron de forma irregular.

“Personas que no tienen experiencia y no cuentan con requisitos han sido nombrados, pero también hay otros nombramientos que, si cumplen los requisitos, pero se han hecho fuera de un concurso”, arguyó.

Apuntó que tras estos nombramientos pueden haber incurrido en delito las personas que lo hicieron, hizo un llamado a sus compañeros magistrados a no ser «timoratos» y hacer respetar la ley. IR