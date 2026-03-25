Presidenta de la CSJ llega al Congreso mientras crecen versiones de que se tambalea en su cargo

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando llegó la tarde de este miércoles al Congreso Nacional en medio de versiones de que la magistrada se tambalea en su cargo.

La más alta jueza de la República llegó hace unos minutos al Poder Legislativo para sostener una reunión con diputados.

Una fuente confió a Proceso Digital que miembros del Legislativo avisaron que Ráquel Obando podría interponer la renuncia para seguir como una magistrada más del máximo tribunal de justicia del país.

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Igualmente, se conoció que ya existen nombres de candidatos de magistrados que podrían sustituir en sus funciones a la abogada Ráquel Obando. La fuente mencionó el nombre de Wagner Vallecillo.

Agregó que la Cámara Legislativa no descarta iniciar el procedimiento de juicio político contra la magistrada presidenta en el caso que ella continúe presidiendo la Suprema Corte.

Se indicó que en el caso que la denuncia presentada contra la presidenta Ráquel Obando se oficialice esta misma tarda en el hemiciclo legislativo, el bipartidismo considera contar con 93 voluntades para el inicio del juicio político. JS