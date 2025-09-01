Presidenta de la CSJ exhorta a los políticos y candidatos que sean sinceros con sus propuestas

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, exhortó este lunes a los candidatos a cargos de elección popular que sean sinceros y obren de buena fe para la campaña electoral.

“A los políticos que obren de buena fe, sean sinceros, den sus propuestas para un mejor país”, dijo a periodistas.

Mencionó que se comienza el mes de la patria y que es buen momento para celebrar que haya unidad entre los hondureños y que todos entiendan que son hermanos.

Ráquel Obando indicó que todos los hondureños sueñan diariamente con tener un mejor país.

Manifestó que se debe impulsar todos los proyectos que ha dejado la presidenta Xiomara Castro y no se puede negar el buen trabajo que se ha realizado desde Casa Presidencial.

Por otro lado, en el aspecto judicial, señaló que diariamente hace conciencia que la impartición de justicia debe ser ciega como la diosa griega Temis.

Sostuvo que en cada reunión con los funcionarios judiciales les reiteran que deben actuar sin temor ni favor para que la justicia sea impartida. AG