Presidenta de la CSJ designa sala Ad-hoc que decidirá petición de antejuicio para magistrados del TJE

Tegucigalpa – El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte confirmó que la titular de ese poder del Estado nombró una sala Ad-Hoc para conocer la petición de antejuicio solicitado por el Ministerio Público para dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Amplió que ante la solicitud de antejuicio por parte del Fiscal General, Johel Zelaya, en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores y Mirian Suyapa Barahona por suponerlos responsables de prevaricato judicial, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, instruyó que se siga el orden establecido para la designación de los expedientes que ingresan a sede judicial.

Duarte descartó que “de manera unilateral” la presidenta Ráquel Obando habría nombrado a los tres magistrados, ya que en la práctica todo obedece a un orden establecido.

#VIDEO El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte explica sobre la comisión Ad-Hoc que decidirá la solicitud de antejuicio para los magistrados del TJE.

Confirmó que de acuerdo al rol le tocó el conocimiento de este expediente a los magistrados integrantes permanentes: Aída Patricia Martínez, Felipe Spears y Luis Discua, quienes conformarán un órgano colegiado, es decir sala Ad-Hoc para conocer la petición del antejuicio solicitado por el MP.

La sala Ad-Hoc decidirá si se sigue el procedimiento judicial para altos funcionarios del Estado, remató el portavoz de la CSJ. JS