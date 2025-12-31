Presidenta de la CSJ desea que en 2026 la justicia inspire confianza

Tegucigalpa – La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando expresó este último día del año que mantiene su compromiso con la ley y la Constitución.

“Finalizamos el año 2025 e iniciamos un nuevo año reafirmando nuestro compromiso permanente con la ley, la Constitución y una justicia que inspire confianza”, expresó.

Asimismo, aprovechó para saludar a los hondureños y desear un feliz fin de año.

“Que en cada hogar de Honduras prevalezcan el amor, la unidad y el entendimiento como base para la paz social. ¡Feliz Año Nuevo!”, puntualizó. JS