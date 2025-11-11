Presidenta de la CSJ conocerá expediente de requerimiento contra magistrados del TJE

Tegucigalpa – El Poder Judicial comunicó este martes que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, conocerá el expediente del requerimiento fiscal contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.

La nota de prensa del Poder Judicial justificó que la orden de precedencia recae en la magistrada Rebeca Ráquel Obando.

Señaló que el propósito es dotar de mayor agilidad, orden y claridad al proceso de asignación de las causas penales en contra de altos funcionarios y diputados que ingresan a la CSJ.

El Poder Judicial reafirmó su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, la independencia judicial y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona son acusados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de prevaricato judicial.

De acuerdo a lo argumentado por el MP, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que omitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional. El 27 de octubre los dos magistrados resolvieron de manera irregular, arbitraria y antojadiza dicha resolución, sin conformar el quórum respectivo ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.

Igualmente, el ente acusador del Estado plantea que otras de las irregularidades cometidas por ambos funcionarios ocurrió el 28 de octubre cuando dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción inmediata de los dos ciudadanos.

Yani Rosenthal, expresidente del CCEPL.

Juez natural debe declinar de conocer el caso

A criterio del expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, señaló que el juez natural designado debe declinar de conocer el caso alegando que es el Congreso Nacional quien tiene competencia.

“Para mí el juez natural debe inhibirse o declinar de conocer porque considero quien tiene competencia para conocer este caso es el Congreso Nacional a través de un juicio político”, dijo Rosenthal a periodistas.

Consideró el requerimiento fiscal contra los magistrados del TJE es preocupante porque se quiere descabezarla y perjudicará el proceso electoral y la construcción de garantías constitucionales.

Reiteró que el juez natural debe declararse incompetente porque no procede un juicio de alto funcionario.

Rosenthal advirtió que esos magistrados si son capturados, están el riesgo de la suspensión de sus cargos emitidos por el juez, y darle potestad a la Comisión Permanente del Congreso Nacional de nombrar sus sustitutos. AG