Presidenta de la CSJ advierte que despojarla de sus facultades administrativas pone en riesgo la independencia judicial

Tegucigalpa – La presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió este lunes que despojarla de sus facultades administrativas podría en riesgo la independencia del Poder Judicial tras una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional.

El director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, leyó en comparecencia de prensa el pronunciamiento de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, sobre la iniciativa de despojarle de sus facultades administrativas.

La semana pasada, el Congreso Nacional aprobó en primer debate esta iniciativa presentada por el diputado liberal Francis Cabrera.

(LEER): Aprueban en primer debate ley que quita poderes administrativos a presidenta de la CSJ

“El texto representa riesgos jurídicos operativos e institucionales que afectarían gravemente la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento operativo”, manifestó Duarte.

Mencionó que el dictamen habla de dar facultades al pleno de magistrados, pero que su redacción genera ambigüedad, sobre competencia, niveles de decisión y responsabilidad en el funcionamiento del Poder Judicial.

Una reforma afectaría gravemente las funciones administrativas y judiciales ya que los magistrados integran Sala de lo Civil, Penal, Constitucional y Laboral, advirtió Duarte.

Explicó que si se traslada decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de 15 magistrados con exigencias de mayoría para validez puede crea cuellos de botella severos y retrasos en las funciones administrativas.

El pronunciamiento indica que toda reforma en materia de carrera y disciplina judicial debe respetar estándares constitucionales y convencionales de independencia, imparcialidad y recurso efectivo.

Señaló que confiarle al pleno de magistrados funciones relacionadas con despidos, cancelaciones y traslados comprometen la imparcialidad y garantía del derecho de impugnación.

Obando alegó mediante el pronunciamiento que las decisiones tomadas por la presidencia de la CSJ han estado dirigidas a sostener la continuidad del servicio de justicia y atender necesidades urgentes en el territorio nacional.

Añadió que sobre los nombramientos no reflejan una expansión descontrolada y que ha sido congruente con las necesidades en las dependencias y órganos judiciales.

Por lo tanto, solicitó a los diputados que redirijan los esfuerzos hacia una verdadera solución de Estado, y abrir una mesa técnica institucional.

También pidió que se suspenda la discusión de esta ley hasta una revisión técnico-jurídica, instalar una mesa técnica institucional, implementar una solución real que contemple la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.

Señaló que la función legislativa tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y la autonomía de otro poder del Estado. AG