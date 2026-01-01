Presidenta de Honduras celebra decisión judicial de frenar anulación del TPS

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro celebró este miércoles la decisión de una juez federal de San Francisco de frenar la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de hondureños que residen en Estados Unidos.

A través de su cuenta de red social “X”, reafirmó que el país está con los compatriotas que viven en EEUU.

“Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazos con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato”, posteó.

Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en EE.UU. Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 1, 2026

En el último día del 2025, una jueza federal de San Francisco determinó declarar ilegal la anulación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump para miles inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal.

La jueza rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual de la Secretaría de Seguridad de EEUU al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días. AG