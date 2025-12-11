Presidenta de CSJ llama a respetar la democracia, la Constitución y la independencia de poderes

Tegucigalpa- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, lanzó un llamado nacional a respetar la voluntad popular, las leyes y la independencia de poderes, en momentos en que Honduras atraviesa un ambiente político tenso e incierto.

Ráquel Obando enfatizó que el Poder Judicial debe mantenerse como “el pilar fundamental de la democracia”, actuando siempre conforme a la Constitución.

“Jamás nos prestaremos para ir en contra de lo ya establecido. Las leyes están ahí, son claras, no tenemos por qué darles otra dimensión”, afirmó.

“Que se respete la voluntad soberana de cada hondureño”, enfatizó.

La presidenta de la CSJ subrayó que la paz del país depende del respeto al sistema democrático y electoral.

“Si los hondureños salimos a votar con fe, independientemente de nuestra preferencia, debe respetarse la voluntad soberana de cada ciudadano. Solo así podemos vivir en paz; si no, no habrá paz en este país”, declaró.

Asimismo, pidió transparencia absoluta en cada etapa del proceso electoral, recalcando que ningún poder del Estado debe someterse a otro.

“Es fundamental que exista independencia dentro de los poderes. Ningún poder puede estar sujeto a otro. Eso es vital para que la democracia funcione”, sostuvo.

200 años del Poder Judicial: una institución en transformación

En el marco de la conmemoración de los 200 años del Poder Judicial, Ráquel Obando destacó que la institución enfrenta grandes retos, desde modernización tecnológica hasta la apertura total hacia la ciudadanía.

“Tenemos que ser una justicia abierta que se centre en las personas, que dé respuesta y rinda cuentas. Queremos que la gente sienta que sus sentencias están dentro de lo que debe ser, siempre ‘sin temor ni favor’”, reiteró, haciendo referencia a su lema institucional.

Entre los desafíos más urgentes mencionó la digitalización de expedientes, la sistematización de procesos y la incorporación responsable de nuevas herramientas, incluyendo inteligencia artificial, para agilizar la justicia y reducir la acumulación histórica de archivos físicos.

Compromiso firme con Honduras

Ráquel Obando aseguró que está lista para trabajar con cualquier administración, siempre bajo un principio innegociable: la independencia judicial.

“Fui escogida para servir a Honduras y trabajaré con quien sea, siempre y cuando se cumpla la ley y se respete la independencia de poderes”, afirmó.

La presidenta de la CSJ concluyó reiterando que el país necesita institucionalidad fuerte, respeto a la Constitución y confianza en un sistema de justicia que opere sin presiones políticas:

Ese es nuestro propósito: sostener la democracia. Sin respeto a la ley, no hay paz ni futuro para Honduras, sostuvo al cerrar sus declaraciones.LB