Presidenta de CSJ afirma sólo se puede embargar hasta un 30 % de las municipalidades, aunque fallos judiciales la desdicen 

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, indicó que sólo se puede embargar un máximo del 30 % del presupuesto de las municipalidades con relación a las demandas.

“El año pasado, yo emití un circular que no se podía embargar más del 30 % a las municipalidades; sin embargo, he visto que ha sido incumplidas”, dijo a periodistas.

Este lunes, la titular del Poder Judicial se encuentra en el municipio de Tela en la Asamblea General de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

Lamentó que se incumpliera lo establecido en la Ley General del Presupuesto al embargarse la totalidad de las cuentas de las municipalidades y dejarle sin los recursos suficientes para dar respuestas.

Asimismo, afirmó que las puertas del Poder Judicial están abiertas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realicen todas las evaluaciones que quieran hacer y que hay comisión designada para dar respuestas a todas las inquietudes.

Consultada por la iniciativa de la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, contestó que lo más pronto posible estará el borrador. AG