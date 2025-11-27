Presidenta Castro supervisa primera etapa de la modernización del aeropuerto Juan Manuel Gálvez

Roatán – La presidenta Iris Xiomara Castro realizó este jueves una visita de supervisión a las obras ya en operación y en avance dentro de la Modernización del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, en Roatán, Islas de la Bahía.

El aeropuerto de Roatán es la puerta de Honduras al mundo y es un punto estratégico para el turismo, la inversión y la proyección internacional del país.

La obra contará con cuatro mil 900 metros cuadrados, nueva sala de espera con capacidad de mil 200 sillas, tres bandas de reclamo de equipaje, moderna área de migración, 128 espacios de estacionamiento para vehículos.

La inversión fue de 811 millones de lempiras, informó el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN).