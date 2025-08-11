Presidenta Castro, seguirá manifestándose en nombre del Estado, afirma Ríos aunque haya hondureños que no estén de acuerdo 

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), y dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos afirmó este lunes que la historia de su partido no les permite tener una posición diferente a la expresada por la presidenta Xiomara Castro sobre Nicolás Maduro tras ser designado por Estados Unidos como uno “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

La mandataria hondureña escribió este sábado en su cuenta de la red social X “El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro”, alineándose así al pequeño grupo de gobiernos que mantienen su respaldo y lealtad a la dictadura de Maduro en Venezuela.

(Leer) Presidenta Castro se suma a Cuba, Irán y Nicaragua en defensa de Nicolás Maduro

Ante los cuestionamientos de que el respaldo se haya hecho en nombre del pueblo de Honduras y no a título personal, Ríos dijo que Castro tiene el respaldo de más de 1.7 millones de hondureños para ejercer el cargo de presidenta de Honduras, pero que “es muy probable que hay personas que no estén de acuerdo con muchas de sus decisiones”.

Washington acusó a Maduro de liderar la organización narcoterrorista el “Cártel de los Soles”, así como de mantener lazos de cooperación con otras organizaciones del crimen transnacional como el también venezolano “Tren de Aragua”, una violenta organización con ramificaciones en Latinoamérica y ciudades de Estados Unidos, así como con el mexicano Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, el funcionario y asesor del gobierno dijo que pese a esa oposición, no le van a impedir a la gobernante seguir manifestándose en nombre del Estado de Honduras, como le corresponde por ley.

Ríos negó que haya una crisis a lo interno de Libre. Argumentó que lo que hubo en el Tribunal de Honor de Libre fue “un vaciamiento”, y que Patricia Murillo, la última en presentar su renuncia como miembro de dicho tribunal. VC