Presidenta Castro respalda acuerdo unánime del CNE sobre el TREP y promete elecciones libres

Tegucigalpa— La presidenta de la República, Xiomara Castro, expresó este martes su respaldo al acuerdo alcanzado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó por unanimidad un nuevo flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La mandataria destacó la decisión como un avance hacia un proceso electoral más transparente y confiable.

“Reconozco al CNE y sus tres consejeros por haber aprobado por unanimidad un nuevo flujo del TREP, avanzando hacia un sistema que reduce la intervención humana, fortalece la transparencia y respeta el proceso institucional”, declaró Castro en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La presidenta resaltó que esta decisión refleja una voluntad política de alto nivel dentro del órgano electoral. “Es una señal clara de que, en Honduras, las autoridades electorales privilegiaron el diálogo, el consenso y el sentido común”, subrayó.

En su mensaje, Castro reiteró su compromiso con unas elecciones libres, democráticas y transparentes, programadas para noviembre, e hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Llamo a todos a participar y así consolidar un proceso con legitimidad”.

El nuevo diseño del TREP, aprobado por los tres consejeros del CNE, contempla la eliminación de la intervención humana el día de las elecciones y su inclusión únicamente en etapas posteriores, con supervisión técnica y partidaria. Este acuerdo ha sido interpretado por distintos sectores como un gesto de madurez institucional en un contexto electoral cargado de tensiones.

La decisión también ha sido celebrada por actores políticos y sociales, que consideran que el consenso logrado podría disminuir los riesgos de judicialización y fortalecer la credibilidad del proceso electoral de cara a los comicios generales.LB