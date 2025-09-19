Presidenta Castro recibida por papa León XIV

Tegucigalpa/Ciudad del Vaticano – La presidenta Xiomara Castro fue recibida por el papa León XIV junto a una comitiva integrada por familiares y el canciller Javier Bú en una de las salas del Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano.

El encuentro de este viernes había sido anunciado por la oficina de prensa pontificia y al encuentro llegó la mandataria hondureña acompañada por el canciller Bú, su hijo y secretario privado Héctor Zelaya Castro y nueve personas más, todos rigurosamente vestidas de negro, cumpliendo los estrictos protocolos del Vaticano.

En total en la foto oficial en la oficina de prensa Vaticana muestra a 12 personas, de las cuales funcionarios solo eran la presidenta Castro, el canciller Bú y el secretario privado Zelaya Castro.

Aparentemente fuera del despacho oficial había otros integrantes de la delegación hondureña que no pudieron ingresar al encuentro debido a las normas vaticanas para este tipo de reuniones.

El órgano oficial Vatican News señaló que tras el encuentro con el papa León XIV, la gobernante Castro se reunió con el secretario de Estado, Pietro Parolin, donde abordaron el papel de la Iglesia y el Estado en los sectores social, educativo y migratorio. También se abordaron otros temas de interés mutuo sobre la situación sociopolítica actual del país y la región.

De su lado ACI Prensa, una agencia de noticias católicas, informó del encuentro, pero en su nota señaló que la Iglesia Católica, junto a la Confraternidad Evangélica, convocaron a la “Caminata de Oración por Honduras”, con miras a las elecciones que se celebrarán el 30 de noviembre.

En junio, la Conferencia Episcopal de Honduras alertó en un mensaje su preocupación por la “polarización en la que se inserta el ambiente que nos conduce hacia las elecciones”, al tiempo que denunciaba una “tensión atizada por los diversos actores de los partidos políticos contendientes”, indicó ACI Prensa. (PD).