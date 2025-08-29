Presidenta Castro reafirma que Rixi debe ser la próxima mandataria, mientras asegura que elecciones serán libres  

Amapala – La presidenta Xiomara Castro reafirmó este viernes que las elecciones generales serán libres y democráticas, pero que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, debe ser la vencedora de los comicios del 30 de noviembre.

Aseguró como comandante de las Fuerzas Armadas que las elecciones del 30 de noviembre serán limpias, libres y democráticas.

“La continuidad del proyecto de refundación nacional será garantizada por otra mujer en la presidencia de la república”, señaló.

Castro participó este viernes en la ceremonia del 160 aniversario de fundación de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) en el municipio de Amapala, zona sur de Honduras.

Recordó que Honduras tiene futuro señalando que en su gobierno se prioriza la defensa de la soberanía con dignidad y que la refundación es el camino hacia la justicia social.

Resaltó la labor de la Fuerza Naval en la defensa de la soberanía marítima y la seguridad de las aguas de Honduras.

“Protege las fronteras marítimas y enfrenta el contrabando, el narcotráfico, el crimen organizado, la pesca ilegal y la depredación de los recursos naturales”, mencionó. AG