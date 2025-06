Presidenta Castro pone en aprietos a ministra de SAG y emplaza a renunciar a titular de Insep

Tegucigalpa – La presidente de Honduras, Xiomara Castro puso en aprietos a la ministra de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, al tiempo que emplazó al titular de Infraestructura, Octavio Pineda para que cumpla con el inicio de una carretera que debe iniciar el 1 de julio, caso contrario pidió que presentara su renuncia al cargo.

Durante la entrega del bono cafetero este martes en Danlí, El Paraíso, la jefa del Ejecutivo reclamó al ministro Pineda que lo había invitado al evento público, pero éste no asistió.

Vía telefónica y en alta voz, el ministro Octavio Pineda explicó que el proyecto carretero entre Danlí y Trojes con 77 kilómetros de concreto hidráulico está en marcha a un costo de 1 mil 450 millones de lempiras.

Castro reclamó que el proyecto carretero se licitó en diciembre y la gente está reclamando cuándo inicia. “Cuando yo me paro ante la gente no les puedo prometer y no cumplir, cuando doy mi palabra yo muero por ella”, externó la gobernante.

Seguidamente, urgió a Pineda para que las máquinas con las constructoras trabajen en la zona. “Cuándo van a estar esas máquinas ya comenzando a trabajar con la terracería y que la gente pueda ver que ya está en funcionamiento. Tú me dices, están triturando, eso la gente no lo entiende, la gente lo que entiende es las máquinas en las carreteras, quiero fechas”, increpó.

El ministro Pineda respondió: “tenemos máquinas trabajando, pero le puedo confirmar presidenta que será a partir del 1 de julio, las máquinas empiezan a hacer trabajos formales en el tramo carretero de Danlí-Trojes”.

Luego, la presidente preguntó a los asistentes: “Escucharon lo que dijo. 1 de julio, yo no sé si Octavio me está viendo. Compañero Octavio sabe el aprecio que le tengo y el cariño que le tengo, y se lo voy a decir así de claro: si el primero de julio usted no me cumple presénteme su renuncia”.

La presidenta Xiomara Castro y la Ministra de la SAG, Laura Suazo.

Previamente, la jefa del Ejecutivo puso en aprietos a la ministra de la SAG, Laura Suazo, cuando quiso que ésta expusiera la calamidad en la que encontró esa secretaría del Estado.

Al hacer uso de la palabra, Suazo –visiblemente nerviosa– no optó por atacar a sus predecesores. Fue entonces que Castro intervino: “Hable compañera, Laura no es una persona confrontativa, para nada”.

Ya un poco más calmada, la ministra Suazo explicó algunos logros de su gestión en la SAG.

Luego Castro pronunció: “Este sector de los campesinos no fue importante y eso hay que recalcarlo, y eso usted lo tiene que decir en todos los lugares donde se pare cada vez que le pongan un micrófono, usted tiene que decir, hemos rescatado la Secretaría de Agricultura y Ganadería en este gobierno”.

Implacable en caso Sedesol

Más temprano, la mandataria dijo que no tendría contemplaciones en el caso que el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, resulte responsable de lo que se le denuncia luego de aparecer en un video con la diputada Isis Cuéllar confirmando la entrega de cheques para militantes de Libre.

“Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción”, dijo Castro con respecto al video que circula en redes sociales.

Castro en la entrega del bono tecnológico.

Entrega del bono

La presidenta Xiomara Castro entregó en Danlí, El Paraíso, 21 mil Bonos Tecnológicos Productivos (BTP) como parte de un monto de 72 mil que serán distribuidos en todo el departamento a un costo de 180 millones de lempiras.

Este beneficio para los pequeños productores consiste en un saco de maíz, uno de urea, un kit fitosanitario y un quintal de fertilizante 12-24-12 como parte del respaldo al ciclo agrícola de primera que está por comenzar.

La mandataria dijo que este año su gobierno promueve la siembra de 650 mil manzanas en 17 de los 18 departamentos del país donde se cosecha maíz y frijol. JS