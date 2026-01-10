Presidenta Castro clama diálogo con Trump para abordar la situación electoral de Honduras

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro le clamó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, un diálogo para abordar el proceso electoral hondureño y las implicaciones por sus mensajes de apoyo para el nacionalista Nasry Asfura.

– “Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana”, manifestó Castro.

En un escrito en su red socia ‘X’, la mandataria Castro pide a Trump “un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras, en particular sobre sus pronunciamientos públicos a favor del ciudadano Nasry Asfura, los cuales -según Castro- influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a la candidata Rixi Moncada.

De acuerdo a las explicaciones de la jefa del Ejecutivo hondureño, sancionó el Decreto Legislativo No. 58-2025, por las razones siguientes:

1- Porque el Consejo Nacional Electoral se ha negado injustificadamente a realizar el escrutinio de 4,774 actas, que representan el voto de 1,558,689 ciudadanas y ciudadanos en los tres niveles electorales.



Esta omisión usurpa la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños que acudieron a las urnas. Constituye una grave violación a la Constitución de la República, que estoy obligada a cumplir y defender hasta el último día de mi mandato, el cual culmina como lo manda la Constitución y como lo he prometido el 27 de enero de 2026, ni un día más ni un día menos.



2- Porque el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos planchados, urnas infladas, más de 500 mil votos no tienen respaldo biométrico, y alteraciones del sistema TREP, fraude y compra de votos, dejando en absoluta indefensión a las y los candidatos de los tres niveles electorales.



Peor aún, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en abierta violación de la ley, sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados, negó el derecho fundamental al conteo de los votos emitidos y a 435 urnas, correspondientes al alcalde de la capital, Jorge Aldana, y a varios candidatos más.



3- Porque más de un millón de electores han quedado en estado de indefensión, desconociéndose el ordenamiento jurídico que manda y obliga el conteo de todos los votos, de cada acta y de cada Junta Receptora de Votos.



4- Porque no seré cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos.



Pueblo hondureño:

Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo.



5- El Porque los diputados auto-convocados, beneficiarios directos de esta grave traición a la democracia, también se niegan a contar las actas y los votos, cerrando el paso a la verdad electoral y sepultando la voluntad popular.

Con base a las razones expuestas anteriormente por la presidenta Xiomara Castro, asegura que por dignidad histórica, “sanciono con mi firma el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena el escrutinio y conteo de los votos que no se quieren contar y fueron emitidos por el pueblo hondureño el domingo 30 de noviembre, dejando constancia de mi apego irrestricto a la voluntad del votante y a la soberanía de Honduras; y que respeto la alterabilidad en el ejercicio de la presidencia”.

Tachó de falsas las informaciones que circulan, así como el reciente mensaje del Departamento de Estado, por lo que puntualizó: “Considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras”. JS