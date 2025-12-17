Presidenta Castro pide a la Policía “estar a la altura” del momento histórico y no permitir la ruptura del orden constitucional

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro pidió, este miércoles, a la Policía Nacional estar a la altura del momento histórico que vive el país, al tiempo que aseguró entregará el poder el próximo 27 de enero de 2026.

– La mandataria ratificó que mañana jueves nombrará al nuevo jefe del Estado Mayor de las FFAA.

“Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras”, discursó durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en Marcala, La Paz.

Citó que en las últimas horas denunció un presunto plan que atentaría contra el orden democrático de Honduras a partir de información de inteligencia verificada. “Advertí que se gesta una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas consolidando así un golpe electoral”, manifestó.

Ante esa situación, hizo un llamado firme y patriótico a la conciencia nacional para que el pueblo se concentre pacíficamente en Tegucigalpa “en defensa de la justicia, la libertad y la memoria de nuestros mártires”.

Sentenció que “en Honduras no permitiremos ni golpes, ni fraudes, nunca más”.

La mandataria Castro reiteró el llamado al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y al jefe de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy: “Les corresponde un papel histórico, garantizar el derecho del pueblo a manifestarse pacíficamente, proteger la vida y cerrar el paso a cualquier intento de ruptura al orden constitucional”.

Tachó que “la clase dominante por medio de la descarada injerencia extranjera del presidente de EEUU, Donald Trump y el fraude monumental del sistema TREP, aliados con el crimen organizado pretenden reinstalar el narco estado para poder recuperar sus privilegios”.

La mandataria ratificó que mañana jueves nombrará al nuevo jefe del Estado Mayor de las FFAA.

Reiteró que mañana –jueves– como presidenta de la República y como comandante general de las FFAA, nombrará al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto y el próximo 27 de enero de 2026 después de entregar al pueblo su gobierno que será el de mayor inversión económica y social de la historia de la nación. Ese día concluirá su mandato presidencial como lo establece la Constitución de la República.

Se jactó que entregará un país con estabilidad, seguridad y finanzas ordenadas. “De un narco estado pasamos a un país democrático sin dictadura, de la represión a la protección de la vida, del miedo a la esperanza. La democracia se respeta, la voluntad del pueblo se dediende”, finiquitó. JS