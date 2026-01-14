Presidenta Castro pide a CSJ resolver el conflicto político del decreto que manda voto por voto

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro supervisó hoy el avance de construcción del nuevo hospital regional del sur “María Josefa Lastiri” en Choluteca, donde afirmó que termina su mandato con orgullo y deja un país con los mejores indicadores de su historia.

Estos indicadores están reflejados en las áreas de la salud, educación, economía, defensa, seguridad y medio ambiente, entre otras.

“Vuelvo a manifestar y garantizar que el 27 de enero de 2026 estaré entregando y retirándome de mi período de gobierno como manda la Constitución: con la frente en alto. Misión cumplida”, afirmó la presidenta Castro.

El nuevo complejo inspeccionado por la mandataria es parte de la red de hospitales que igualmente se construyen en Santa Bárbara, Ocotepeque, Salamá, Roatán, Tocoa, Santa Rosa de Copán y un materno neonatal en el Hospital Escuela de la capital.

El hospital médico quirúrgico de Choluteca tiene un costo de 1,591 millones, dispondrá de 150 camas, 30 consultorios, salas de hospitalización con dos camas cada una, albergues para las familias y tecnología de primer nivel.

El gobierno le deja todo listo al que viene, con personal, equipo y presupuesto para que lo comience a operar a partir de agosto de este año, según la mandataria hondureña.

Se prevé que el nosocomio ofrecerá las especialidades de cirugía general, urología, traumatología, ortopedia, medicina interna, dermatología, cardiología, oncología y neurología, laboratorios, banco de sangre, servicios de diálisis, tomografía, rayos X.

Pide a la CSJ resuelva el problema político

La presidenta Castro reiteró su deseo de dejar un país en paz, con tranquilidad, sin problemas políticos. “No quiero que este período de gobierno finalice con los problemas que estamos viviendo, es importante que tanto las instituciones electorales resuelvan el conflicto que hoy tenemos”, dijo.

“Yo quiero entregar con paz y tranquilidad esta gestión de estos cuatro años y mi compromiso siempre ha sido: el 27 de enero de 2026 finaliza mi período. Y he dicho: ni un día más ni un día menos”, reiteró.

Resaltó el decreto legislativo que ordena contar las actas pendientes que no hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE). “No podemos dejar cosas pendientes ni generar tampoco inestabilidad cuando se puede resolver”, refirió y enseguida pidió a la Corte Suprema de Justicia resolver cuanto antes el conflicto.

“Con toda la prudencia y con el respeto quiero enviarle un mensaje a la Corte: resolvamos este conflicto, hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios, lo pueden hacer y rápidamente. El pueblo hondureño sabe lo que pasó en este proceso electoral. Lo conoce perfectamente”, afirmó Castro. JS