Presidenta Castro ordena despedir de inmediato a policías que ejecutaron desalojo a colectivos de Libre en Infop

Tegucigalpa- La Policía Nacional desalojó la noche del lunes a simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que mantenían una protesta en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, lo que permitió habilitar nuevamente el paso vehicular en la zona.

Durante la manifestación, integrantes de los colectivos de Libre bloquearon ambos carriles del bulevar colocando conos y quemando llantas, lo que provocó la interrupción total del tránsito. En los últimos días, estos colectivos han realizado tomas de carreteras en distintos puntos del país, acompañadas de quema de llantas y algunos disturbios, en los que se reportan agresiones contra ciudadanos.

Tras los hechos ocurridos, la presidenta Xiomara Castro se pronunció de forma enérgica y ordenó la separación inmediata de sus cargos de cualquier funcionario o agente que haya dado instrucciones para reprimir a manifestantes que se encontraban en un plantón pacífico en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

“He sido informada de los hechos ocurridos frente al Infop y quiero ser clara y contundente: en mi gobierno no se reprime al pueblo”, expresó la mandataria, quien indicó que se comunicó tanto con el general Roosevelt Hernández como con el general Gustavo Sánchez, a quienes giró instrucciones inmediatas para cesar cualquier uso desproporcionado de la fuerza y garantizar la integridad de las personas.

“Quiero ser clara y contundente, en mi gobierno no se reprime al pueblo, yo soy de una sola palabra, esas personas que dieron hoy instrucciones para reprimir al pueblo sean destituidos inmediatamente de sus cargos”@XiomaraCastroZ 🫡

Presidenta de Honduras pic.twitter.com/CoUOY5T6qO — Partido Libre (@PartidoLibre) December 16, 2025

Castro reiteró que el compromiso de su administración es con la paz, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, aseguró que los ciudadanos que mantienen una protesta pacífica frente al Infop tienen todo el derecho a exigir claridad y transparencia en los procesos electorales, y que ese reclamo no debe ser respondido con represión.

“La protesta es pacífica, la gente ha estado en calma; incluso hemos visto bailes. No es posible que se tomen acciones represivas contra una población que lo único que exige es respeto a sus derechos”, manifestó la presidenta, al tiempo que hizo un llamado a mantener la calma.

Finalmente, instruyó al jefe de las Fuerzas Armadas y al secretario de Seguridad a informar de inmediato sobre lo ocurrido, identificar a las personas que habrían actuado sin autorización y aplicar los correctivos correspondientes, incluida la separación inmediata de quienes resulten responsables.LB