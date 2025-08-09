Presidenta Castro manifiesta respaldo a Nicolás Maduro

Tegucigalpa – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mostró su respaldo a Nicolás Maduro y a Venezuela.

Lo anterior luego que el gobierno de Estados Unidos aumentara a 50 millones la recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro.

Maduro está acusado de liderar el cartel de los Soles, una poderosa organización narcoterrorista, de acuerdo a Washington, y que está aliado con sus pares mexicanos para introducir toneladas de drogas como fentanilo, cocaína y otras, que provocan más de 70 mil muertes anuales en territorio estadounidense.

El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su Presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 9, 2025

“El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro y manifiesta su plena solidaridad con el pueblo de Venezuela y su Presidente ante los ataques infundados de los que hoy es objeto. Reafirmamos nuestro respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y al Derecho internacional”, escribió Castro en su cuenta de X.

Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

No hable en nombre del pueblo Hondureño que repudia a los dictadores. Usted, su familia y su candidata, al defender al narco dictador de Maduro, cierran sus ojos ante el sufrimiento de los millones de venezolanos que huyen de la reprensión y el hambre.



No es cuestión de ataques… https://t.co/cyw0jlcby5 — Jorge Cálix (@JorgeCalix) August 9, 2025

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves un alza a la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como «histórica» y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La presidenta hondureña rechazó hoy dichas acusaciones y mostró su respaldo a Maduro y a Venezuela. PD