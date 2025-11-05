Presidenta Castro llega a Brasil para participar en la cumbre climática de la ONU (COP30)

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro arribó hoy a Belém, Brasil, para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que reunirá entre el 6 y 7 de noviembre a jefes de Estado, líderes ambientales, pueblos indígenas y científicos.

Este encuentro, al que asistirán representantes de unos 190 países, tiene como finalidad evaluar el compromiso del Acuerdo de París, acelerar las acciones de mitigación, fortalecimiento y adaptación frente al cambio climático.

La mandataria Castro ha demostrado con hechos su preocupación por la conservación y protección de nuestros recursos naturales y del mundo.

Por esta causa fue electa merecidamente presidenta pro tempore de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales en septiembre de 2023.

La titular del Ejecutivo es acompañada en esta cumbre por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya y el canciller Javier Bu Soto, entre otros.

Tras su llegada, Castro sostendrá una reunión bilateral con el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Mañana, jueves, participará en la plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para expresar su discurso.

El viernes, será testigo de honor en la firma de la Carta de Intenciones sobre la primera compra de créditos de carbono. En esta carta Deutsche Bank, Bayer y la Coalición para las Naciones con Bosques Tropicales expresarán su interés en apoyar y participar en la comercialización internacional de créditos de carbono forestales generados por Honduras y Surinam en el marco del Acuerdo de París. JS