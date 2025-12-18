Presidenta Castro le pide a Roosevelt que no se vaya y mañana develará su nuevo cargo en el gobierno: Mel

Tegucigalpa – El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya reveló que la presidenta Xiomara Castro le pidió al jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, que no se vaya y que mañana develará el nuevo cargo que ostentará.

– “No está dicha la última palabra de las elecciones en Honduras”, sentenció.

El general Hernández entrega el bastón de mando de las FFAA este jueves 18.12.2025. en una ceremonia militar a las 10.00 de la mañana en el Campo de Parada Marte.

En un encendido discurso en Casa Presidencial ante decenas de simpatizantes de Libre, Mel reveló que la presidenta Castro se reunió el martes con la cúpula militar y llegaron a acuerdos, mañana a las 10.00 de la mañana juramentará al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA. Además –citó– la presidenta le pidió al general Roosevelt Hernández que no se vaya del ejercicio de la defensa del país y mañana informará el cargo que se le ha ofrecido.

Lo que se dice en los pasillos de Casa Presidencial es que Roosevelt Hernández será el nuevo ministro de Defensa, cargó que ocupó Rixi Moncada y a su salida tomó la propia presidenta de la República.

Papelito por papelito

Explicó que para demostrar el fraude electoral sólo es posible abriendo las urnas, voto por voto. Igualmente, mandó un saludo para el alcalde Jorge Aldana que se encuentra acampando a inmediaciones del Centro Logístico Electoral (CLE). “El gordito no se va”, grito Zelaya.

Se ufanó que la candidata oficialista Rixi Moncada no sólo venció a “La Racha” –en referencia a Nasry Asfura–, sino también a ese señor de la televisión –Salvador Nasralla– que hoy dice una cosa y mañana otra.

Mel manifestó que Libre está unido en una estrategia buscando la verdad en el contexto de un fraude electoral. “Nos amenazan nuevamente desde el norte (EEUU) diciendo que el que interfiera y obstaculice el fraude que tienen montado va a pagar consecuencias en este país, yo ya pagué las consecuencias al haberme enfrentado al imperio y a los grande poderes facticos del mundo entero y no me rendí. No les he dejado de contestar con altura y civismo”, exclamó.

Dijo que si se cuenta “papelito por papelito” se descubrirá lo que no quiere el Partido Nacional. “Si dicen que ganaron cuál es el miedo de revisar voto por voto. Ya no tienen fuerza. Abran las urnas y vamos a contar”, externó.

Según Mel, entre cuatro y cinco días se concluye de contar 19 mil urnas.

En otro apartado, pidió al Fiscal General, Johel Zelaya que le levante las órdenes de captura al expresidente Juan Orlando Hernández, para que se enfrente al pueblo y a la resistencia del pueblo. “Lo perdonó Donadl Trump, pero nosotros no lo perdonamos”, comentó. JS