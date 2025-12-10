Presidenta Castro intimida a funcionarios electorales para que se anulen elecciones, advierte comité de Cámara de Representantes EEUU

Tegucigalpa – El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, denunció la noche de este martes que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro intimida a funcionarios electorales para que respalden la anulación de las elecciones del pasado 30 de noviembre.

El comité legislativo norteamericano, a través de su red social X expuso que “la presidenta Xiomara Castro, cuyo candidato socialista obtuvo apenas el 19 % de los votos, está usando la guerra jurídica para intimidar a los funcionarios electorales”.

🇭🇳 President Xiomara Castro—whose socialist candidate drew just 19% of the vote—is using lawfare to bully election officials into backing an annulment and pushing Russiagate-style claims of U.S. interference.



The government of #Honduras must respect the will of the people. — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) December 9, 2025

De acuerdo a la denuncia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la presión de la mandataria Xiomara Castro va orientada para que se respalde una anulación e impulsen acusaciones al estilo Rusiagate sobre interferencia estadounidense.

Finalmente, llaman al gobierno de Libre “a respetar la voluntad del pueblo” expresada el pasado 30 de noviembre en las elecciones generales.

La presidenta Xiomara Castro expresó este martes que las elecciones generales del pasado 30 de noviembre “están viciadas” y carecen de legalidad, al tiempo que condenó lo que llamó “injerencia” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios hondureños.

Describió que su gobierno dio toda la colaboración para que Honduras tuviera unas elecciones limpias y transparentes, e incluso el pueblo acudió valientemente y decidido a las urnas, “pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular, estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, Unión Europea, Celac, OEA, y otros organismos internacionales”.

Continuó que “el pueblo en estas elecciones ha sido sometido a coacción, chantaje, extorsión, trampas, fraude, manipulación del TREP. Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Desde aquí, de esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”. JS