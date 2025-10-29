Presidenta Castro instruye a FFAA que investigue al militar que participa en los audios de conspiración

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro instruyó este miércoles a las Fuerzas Armadas que investiguen la participación de un militar activo ante la supuesta conspiración de boicot en el proceso electoral divulgada en un audio.

A través de su cuenta de red social “X”, la mandataria hondureña se refirió a la divulgación de audios del Ministerio Público de una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un jefe de bancada y un militar activo para boicotear los resultados de las elecciones generales.

Castro condenó estos audios indicando que es una conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral.

Asimismo, instruyó a Cancillería que denuncie estos hechos ante la comunidad internacional señalando que se trata de una amenaza directa contra la democracia hondureña.

“Los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017, hoy pretenden nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular”, aseveró.

Subrayó que se defenderá la democracia y voluntad ciudadana con la fuerza de la ley para garantizar que las elecciones generales sean libres y transparentes, con paz social y un respeto al Estado de derecho y orden constitucional.

Honduras está a un mes de ir a elecciones generales donde elegirá al próximo mandatario durante cuatro años. AG