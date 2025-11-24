Presidenta Castro inicia agenda oficial en México con enfoque en migración y cooperación bilateral

Tegucigalpa/ México – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inicia este lunes su agenda oficial en México con una visita a la Embajada de Honduras en Ciudad de México, donde abordará asuntos consulares y migratorios, según informó la embajadora hondureña Sonia Leticia Cruz.

La diplomática explicó que, a través de la red consular, se desarrollan diversas acciones orientadas a apoyar a los migrantes hondureños en su proceso de regularización y obtención de residencia legal en territorio mexicano. “Estamos ejecutando múltiples programas para acompañar a nuestra comunidad, especialmente en sus trámites migratorios”, indicó.

Reunión bilateral con Claudia Sheinbaum será este martes

Para este martes está prevista la reunión bilateral entre la presidenta Xiomara Castro y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que se abordarán temas de cooperación, migración y proyectos conjuntos.

Cruz detalló que en el encuentro se revisarán proyectos ya desarrollados entre ambas naciones, así como iniciativas que aún están en cartera y requieren seguimiento. Subrayó que esta reunión adquiere especial relevancia ante la próxima transición de poder en Honduras, ya que permitirá dar continuidad a los acuerdos binacionales.

Relación cercana entre Honduras y México

La embajadora destacó la importancia del vínculo entre ambos países. “Tenemos una relación muy estrecha con México y queremos aprovechar esta oportunidad para consolidar aún más las relaciones bilaterales, de amistad y fraternidad que tenemos”, expresó.

La presidenta Xiomara Castro arribó el domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), específicamente a la Base Aérea Militar No. 19, donde fue recibida por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. Juan Ramón de la Fuente, junto a otras autoridades gubernamentales.

La visita oficial reafirma la sólida relación diplomática entre Honduras y México y marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre ambos países.LB