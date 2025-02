Presidenta Castro inaugura el año escolar 2025

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro inauguró este viernes el inicio del año escolar 2025, en el Instituto Normal Bilingüe de Juticalpa, departamento de Olancho.

– Para este año escolar 2025 se pretende lograr alcanzar una matrícula de 2 millones de estudiantes en sus diferentes niveles.

La mandataria muy complacida expresó “hoy es el lanzamiento del año escolar, 2025 y reafirmo mi compromiso con la cátedra Morazánica que ya es una realidad en nuestro país”.

Durante el evento Castro fue acompañada por el secretario privado, Héctor Manuel Zelaya, el ministro de Educación, Daniel Esponda, autoridades locales de la Secretaría de Educación y diputados del Congreso Nacional.

La gobernante dijo que durante el primer año de su mandato le ordenó a la Secretaría de Educación, iniciar la cátedra Morazánica y garantizar la educación gratuita, laica y obligatoria.

“Este año escolar está nombrado en honor a un hijo destacado de Honduras el pintor Pablo Zelaya Sierra quien salió de Ojona a los 24 años de edad para educarse en las técnicas de pintura”, agregó.

“Quiero comentarles que Visitación Padilla profesora y pionera feminista de la resistencia feminista hondureña en la guerra civil en el 1924 fue la visionaria que rescató el legado de Pablo Zelaya Sierra, un siglo después en nuestro gobierno hemos rescatado la obra de este artista universal que ahora el Banco Central atesora estas obras”, precisó.

Recordó que el Programa de” Matrícula Gratis” que inició en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales, al igual que el programa de “Alimentación Escolar” que beneficia a 1.2 millones estudiantes y las becas solidarias, han transformado la vida de millones de jóvenes en nuestro país.

Aseguró que han reconstruido 5 mil escuelas de las 12 mil 700 escuelas que fueron abandonadas en los últimos gobiernos nacionalistas.

“Ya lo decía Esponda, el programa de alfabetización del mártir de la resistencia José Manuel Flores con la metodología de “YO SÍ PUEDO” y el apoyo de Cuba este año nos permitirá declarar a Honduras libre de analfabetismo”.

Señaló que “el programa de inversión pública de mi gobierno en todas las áreas en educación, salud, carreteras, seguridad, defensa, medio ambiente protección forestal, en los subsidios a los combustibles, en energía gratis, especialmente para los que consumen menos de 150 kilowatts, el deporte es la mayor inversión en la historia de nuestro país”.

Asimismo, indicó que “Honduras ha sido reconocida por la CEPAL como el país con mayor crecimiento en inversión pública en la en la inversión que se ha hecho en Latinoamérica y es por eso que no pierdo la oportunidad siempre de hacer un llamado al Congreso Nacional para que aprobemos la Ley de Justicia Tributaria y que aprobemos también el presupuesto del 2025”.

Afirmó que tenía que repetir estos datos “porque hay muchos que no ven, hay muchos ciegos que no quieren ver y no quieren reconocer la realidad política y las acciones que hemos realizado en este Gobierno del Socialismo Democrático”. JS