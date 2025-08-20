Presidenta Castro ha demeritado la dignidad del cargo con sus expresiones, amonesta diputada Espinoza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, reaccionó este miércoles a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, quien en afirmó que “la fe no se demuestra en las calles gritando ni levantando pancartas, sino en las acciones que tenemos”, en clara alusión a la caminata por la paz y la democracia convocada por la Iglesia católica y la Confraternidad Evangélica el pasado 6 de agosto.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que “la fe que pregona Cristo es el servicio y el amor al prójimo”, y remarcó que “Honduras necesita la verdad y la justicia, no hipocresía, ni sepulcros blanqueados ni fariseos que vengan a hablarnos y se vistan de santidad y justicia sin decirnos la verdad”.

Ante estas expresiones, la congresista liberal cuestionó a la presidenta, a quien acusó de desmeritar la dignidad del cargo que ostenta.

“Debo decirlo de frente: lamento y censuro las expresiones de la presidenta de la República, porque ella fue electa por el pueblo y lo menos que puede hacer es descalificar las manifestaciones públicas de los ciudadanos. Ella debe ser respetuosa del pueblo que la eligió presidenta, no puede criticar la fe cristiana de los hondureños”, expresó Espinoza.

La parlamentaria enfatizó que Honduras es un Estado laico, pero que ello no significa que se pueda irrespetar la libertad de culto. “La presidenta no solo debe representar a Libre, debe representarnos a todos los hondureños. Con estas expresiones desmerita su alta investidura”, reafirmó.

La caminata por la paz y la democracia del pasado 6 de agosto se realizó a nivel nacional y contó con una masiva participación de fieles católicos y evangélicos, que expresaron su compromiso por la unidad, la reconciliación y el deseo de paz y democracia.LB