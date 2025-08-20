Presidenta Castro exhorta a los hondureños a que mediten y no se equivoquen el 30 de noviembre

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro exhortó este miércoles a la población hondureña a que no se equivoquen en la elección de presidente y diputados del Congreso Nacional en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Castro participó en la supervisión de los avances en la construcción de la carretera de concreto hidráulico en el municipio de Sulaco en Yoro que conecta con Marale.

“No podemos equivocarnos de nombrar a alguien que hoy dice una cosa y mañana dice otra, u otro que representa lo mismo de hace 12 años, no podemos equivocarnos y tenemos que saber elegir”, dijo la mandataria hondureña.

Comentó que ella repite el discurso de los 12 años y siete meses, en referencia a los gobiernos con el Partido Nacional en el poder, para que la población hondureña no se le olvide lo que ha vivido y sufrido en este período.

Añadió que la intención es que los hondureños no cometan el error de ejercer el sufragio a favor de la oposición política.

Castro mencionó que la población hondureña tiene dos opciones: Rixi Moncada o la oposición política.

Sobre los presidentes de los partidos políticos de oposición, señaló que son aspirantes que dicen y representan a los mismos sectores.

Reiteró que el pueblo tiene que meditar hacia dónde vamos, solo hay dos caminos, en referencia al proceso electoral.

Por otro lado, también clamó a los hondureños que mediten al momento de elegir a los próximos diputados del Congreso Nacional, acusando que en la actualidad hay algunos que traicionaron el plan de refundación. AG