Presidenta Castro está preocupada o quiere amedrentar, dice alcalde de Choluteca

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano considera que la convocatoria, a través de las redes sociales, que realizó la presidenta Xiomara Castro de Zelaya al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) puede verse como un mensaje de doble interpretación, “uno es que está preocupada, o lo otro es que quiere amedrentar”.

“No sé qué está pensando la presidenta, y le quiero hacer una pregunta, ¿por qué tiene que tuitear eso (convocatoria), yo cuando voy a corporación extraordinaria, mando una nota a los regidores, pero no le digo a los medios de comunicación que pongan esto y lo otro. Yo no lo hago”, dijo tras cuestionar si esta acción de hace por amedrentar o por otro fin.

La reunión del CNDS realizada anoche ocurrió tras la marcha realizada en Choluteca el pasado martes, donde los manifestantes expresaron su preocupación y rechazo a la Ley Tributaria que el poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional y que desde este lunes está en un proceso de socialización.

Según el comunicado emitido tras la reunión del Consejo de Seguridad, el gobierno investigará y deducirá responsabilidades contra los autores de la manifestación en contra de la Ley Tributaria, pues suponen que esta marcha en el sur fue financiada por los empresarios de la zona.

“No pueden minimizar la marcha”

Tal como lo había manifestado previamente, el edil sureño defendió el derecho que tienen los pobladores a manifestarse y dijo que esta fue una masiva marcha que no puede ser minimizada, y que quien quiera hacerlo “está perdido”.

Además, señaló que uno de los que están condenando la marcha es un ministro (Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas, SAR) que estuvo en la quema de la embajada.

“Nosotros defendemos el rubro acá, porque tenemos tantos años de estar acá, y no es tanto el impuesto porque quieren decir que estos empresarios nunca han pagado, ¿A quién, a ellos o a nosotros?”, afirmó.

Soriano reiteró que su administración, hace uso de los impuestos que pagan los empresarios que sostienen la economía sureña, entre los que destaca los rubros de camarones, azúcar, vegetales chino y melón. “Yo sí les puedo decir con mucha honra los impuestos del pueblo (son usados) en educación, en salud e infraestructura”.

El alcalde de Cholulteca afirmó que los gobiernos usan el dinero para robárselo o para campañas de dádivas y mendicidad, “es como que yo agarre los impuestos de Choluteca y me ponga a esperar el tiempo de la campaña para darles a las comunidades el alimento, antes era Vida Mejor, hoy se llama Red Solidaria”, dijo.

Así mismo refirió que la emigración de tantos hondureños ocurre ante la falta de empleo en el país. “¿Por qué está migrando la gente, porque no hay empleo y si se cierran las empresas no hay empleo, al no haber empleo no compran en los mercados ni al hay volúmenes de venta y al no haber esto no hay impuesto, es una cadena, esos se llaman canales de comercialización eso es algo muy sencillo”, dijo?

Soriano concluyó enviando un mensaje a los militares a que no se dejen “engaratusar del político porque los técnicos, los ministros de repente el coeficiente intelectual de ellos es más alto, pero yo uso sentido común y lógica”, afirmó. VC