Presidenta Castro espera que la fiscalía actúe contra los autores intelectuales del supuesto plan contra su esposo

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro dijo este jueves que espera que el Ministerio Público continúe con la investigación del supuesto atentado contra su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, mientras que de la denuncia de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, sobre la violación a la soberanía nacional no hizo ninguna referencia.

“El día de hoy hubo una denuncia de parte del fiscal (Johel Zelaya), una denuncia muy seria, de la cual todos tenemos que poner mucha atención, de lo que significa una denuncia de esa envergadura. No es la primera vez, allí en esos audios dicen que ya se había hecho esa misma trama en el 2009”, dijo Castro durante una supervisión a la construcción del hospital básico de Ocotepeque.

La gobernante agregó: “Yo espero que la fiscalía continúe con la investigación y que no solamente se señalen a los autores materiales, sino también se señalen a los autores intelectuales que están detrás de esa trama”.

Este jueves, Castro tuvo una agenda en el occidente, primero inaugurando un tramo carretero que conecta Ocotepeque con la aduana terrestre de El Poy, fronteriza con El Salvador.

Después, supervisando la construcción del hospital básico de Ocotepeque, el que se prevé abrirá sus puertas al público a inicios del mes de enero de 2026.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, dijo que la edificación se encuentra en la tercera y última etapa, que consiste en realizar los trabajos en los exteriores e interiores, tales como los sistemas de aire acondicionado, oxígeno, sistema contra incendios y otros.

Mientras que la ministra de Salud, Carla Paredes, dijo que se requerirá de al menos 500 empleados para atender de forma oportuna a la población.

En la jornada, la presidenta restó méritos a los candidatos presidenciales opositores y retiró que solo la candidata de su partido “aquí hay cinco candidatos, cuatro son lo mismo, no pueden engañarse”, dijo. VC