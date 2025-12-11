Castro elogia conducción militar y reitera injerencia de EEUU en elecciones de Honduras

Tegucigalpa – En el marco de la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), la presidenta Xiomara Castro ofreció un discurso cargado de mensajes políticos, institucionales y de reconocimiento al papel que el ejército ha desempeñado durante su administración, especialmente en el contexto de lo que denominó la “refundación de la patria”.

– La mandataria Castro clama «no más» fraude ni intromisión foránea, durante la celebración del bicentenario del Ejército hondureño.

Castro inició resaltando los 200 años de fundación del Ejército Hondureño, al que calificó como una institución que “ha acompañado al pueblo a lo largo de nuestra historia” y que, durante su gobierno, “ha cumplido con responsabilidad y patriotismo”.

La mandataria recordó que heredó un país “saqueado y frente al crimen organizado”, señalando que un expresidente (Juan Orlando Hernández), fue condenado a 45 años en cortes internacionales. Aseguró que esa situación dejó en evidencia la necesidad de “reconstruir la imagen de las instituciones y devolverle la dignidad al pueblo hondureño”.

En ese proceso, afirmó, las Fuerzas Armadas han tenido un papel determinante en romper vínculos con estructuras criminales y pandillas, actuando “al servicio del pueblo hondureño”.

Castro hizo un reconocimiento público al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, por lo que calificó como su “correcta y patriótica conducción”, así como al resto de oficiales que le han acompañado, por su labor en la defensa de la patria y en temas particulares como el cuidado de los bosques y su participación en el proceso electoral.

Elecciones e intimidación a Libre

La presidenta señaló que durante las elecciones “sí se sufrieron amenazas de maras y pandillas contra votantes de Libre en diferentes partes del país”, hechos que —dijo— deben ser investigados por la Policía Nacional y las propias Fuerzas Armadas.

No obstante, destacó que la institución militar actuó “con sensatez, pero con firmeza”, contribuyendo a garantizar “la paz, el orden y la seguridad” en un momento de “enorme tensión política y social”.

En esta emotiva jornada, las autoridades de la institución también otorgaron presentes honoríficos como símbolo de gratitud por su compromiso, disciplina y dedicación al servicio de la patria.#FuerzasArmadasHN pic.twitter.com/ykJZq2uGHZ — Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) December 11, 2025

Castro también denunció lo que calificó como “descarada injerencia extranjera”, señalando directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuestas amenazas que, según ella, afectaron el libre ejercicio del sufragio. Asimismo, condenó el “complot revelado por el MP en 26 audios sobre un fraude en el sistema de transmisión de resultados”, que —afirmó— le arrebató el triunfo a quien debía continuar “desmontando las injusticias de la clase dominante y la narcodictadura”.

La mandataria cuestionó el perdón otorgado al expresidente Juan Orlando Hernández, afirmando que este hecho fortalece nuevamente a sectores vinculados al crimen organizado. En respuesta, reiteró su anunció de que ha ordenado presentar reclamos formales ante Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y los Estados latinoamericanos y caribeños, con el objetivo de denunciar esta “intromisión” y afirmar que “golpes nunca más”.

“No más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción”, expresó enfáticamente, al tiempo que destacó que bajo su administración se ha registrado “la mayor inversión pública de la historia” en infraestructura, educación, salud, energía, medio ambiente, carreteras y deportes, respaldada —afirmó— por organismos como el FMI y la CEPAL.

Para finalizar, dirigió un mensaje directo a los miembros de las Fuerzas Armadas: “A ustedes, soldados de nuestra patria, les reitero todo mi reconocimiento”, reafirmando su compromiso con un ejército “legal, respetuoso de la soberanía y comprometido con la justicia y la refundación de los valores originarios de Honduras”. LB