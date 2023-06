Presidenta Castro dejó asignaciones especiales a designada Doris Gutiérrez

Tegucigalpa – La designada presidencial Doris Gutiérrez indicó este lunes que la presidenta de la república, Xiomara Castro, quien se encuentra en la República de China donde realiza una visita oficial, le dejó asignaciones especiales durante su ausencia.

“A mí la presidenta me ha designado funciones que estoy cumpliendo, pero aquí no es necesario que le anden diciendo a uno que aquí quédate, no señores, aquí hay que ponerse a trabajar”, dijo al ser consultada sobre quién dejó a cargo la gobernante durante su ausencia.

Gutiérrez agregó que “quede quien quede, nosotros tenemos que seguir adelante”, dijo al señalar que “la señora solo va estar fuera como 4 días, entonces dejó tareas asignadas y así dice la constitución, no dice que necesariamente tiene que ser uno de nosotros, sino que tiene que ser asignado de parte de ella”.

Referente a las expectativas que tiene con la visita oficial de la gobernante a China, la designada expresó que “no comamos ansias, tampoco nos fijemos expectativas muy altas”.

No obstante, afirmó que espera que el acercamiento a China Popular traiga obras en temas de infraestructura, producción, tecnología de las empresas del Estado. VC