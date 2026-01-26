Presidenta Castro deja el poder sin haber cumplido promesa de instalar la CICIH

Tegucigalpa – Hoy se cumplen 1 mil 460 días desde que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder sin que se haya instalado la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de sus principales promesas de campaña.

– La no instalación de la CICIH se considera la mayor promesa incumplida del gobierno de Xiomara Castro, erosionando la confianza ciudadana.

Esta fecha simboliza no solo el paso del tiempo, sino también el estancamiento de un compromiso que buscaba combatir la corrupción endémica en el país.

La CICIH, inspirada en mecanismos como la CICIG en Guatemala, fue presentada como una herramienta esencial para romper con la impunidad que ha erosionado las instituciones hondureñas durante décadas.

Sin embargo, cuatro años después de la toma de posesión de Castro el 27 de enero de 2022, el proyecto sigue en el limbo, generando desencanto entre la ciudadanía y críticas de expertos nacionales e internacionales.

Antecedentes

En 2015 nació el movimiento de las antorchas.

La demanda por una comisión internacional contra la corrupción no es nueva en Honduras. Sus raíces se remontan a 2015, cuando estalló el escándalo del desfalco en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), que desencadenó la «marcha de las antorchas», un movimiento ciudadano masivo contra la corrupción durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Este escándalo impulsó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), instalada en 2016 bajo auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La MACCIH presentó casos emblemáticos, como el de Pandora, que involucró a diputados y exfuncionarios en financiamiento ilícito de campañas electorales en 2013.

Sin embargo, la MACCIH finalizó en enero de 2020 al no renovarse el convenio con la OEA, dejando un vacío en la lucha anticorrupción y avivando las demandas por un nuevo mecanismo internacional.

Este contexto de «corrupción ancestral y ascendente» preparó el terreno para que la CICIH se convirtiera en una bandera política.

La promesa de Castro

Durante la campaña presidencial de 2021, Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), posicionó la instalación de la CICIH como una prioridad para abordar la corrupción que afectaba la economía y la democracia hondureña.

En su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022, Castro reiteró que la CICIH se materializaría en los primeros 100 días de su gobierno, respondiendo a un clamor popular.

Esta promesa no solo fue un compromiso personal, sino que se integró en la plataforma del Partido Libre, atrayendo votos de sectores cansados de la impunidad bajo administraciones anteriores.

Se firmaron cinco prórrogas de entendimiento para instalar la CICIH.

Memorándum de entendimiento

El 15 de diciembre de 2022, el gobierno hondureño firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para preparar la instalación de la CICIH, marcando el inicio formal de las negociaciones.

Este MOU se dividió en dos fases: recomendaciones legales y negociación del acuerdo final, pero ninguna se completó plenamente.

En septiembre de 2023, se presentó un primer borrador del convenio a la ONU, seguido de un segundo en septiembre de 2024 durante una reunión con el secretario general Antonio Guterres en Nueva York.

Desde su firma, el MOU ha sido prorrogado en cinco ocasiones: junio de 2023, diciembre de 2023, junio de 2024, diciembre de 2024 y una quinta que expiró el 15 de diciembre de 2025.

Estas extensiones se justificaron por la necesidad de continuar negociaciones, por parte del gobierno hondureño.

En junio de 2025, el Congreso Nacional intentó aprobar una Ley Especial para la CICIH, promovida por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya, hija de la pareja presidencial.

Sin embargo, el proyecto no obtuvo la mayoría calificada de 86 votos requerida, quedando en suspenso y criticado por no alinearse con las demandas de la ONU.

Otras reformas pendientes, como la Ley de Colaboración Eficaz y cambios al Código Penal, también contribuyeron a los retrasos, destacando la falta de consensos en el legislativo.

Gabriela Castellanos, directora del CNA.

Congreso y su rol

De su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos recordó que el Congreso Nacional es un bastión importante para la instalación de una Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH) en Honduras.

Señaló que la instalación de una eventual Misión Internacional Anticorrupción (CICIH), pasa por importantes reformas en la Cámara Legislativa, así como por la promulgación de algunas leyes.

Castellanos manifestó que el CNA tiene un paquete de leyes que se remitirán al Poder Legislativo, tal como se hizo en la administración anterior, pero que no tuvo eco.

“Esperemos que ahora se pueda avanzar en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Ana María Calderón, exvocera de la MACCIH.

Nuevo gobierno con reto de prevenir corrupción

De su lado, la exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón externó su preocupación por que el gobierno electo de Nasry Asfura no valore pilares fundamentales como el combate y la prevención a la corrupción.

Cuestionó que el gobierno entrante no hable en sus pilares fundamentales del combate a la corrupción, “y esa es una deuda muy importante que tiene el propio partido que asume hoy, el Partido Nacional, puesto que fue en una gestión nacionalista que se decidió no renovar el gobierno con la OEA para que permaneciera la MACCIH en Honduras”.

Calderón insistió que el Partido Nacional tiene una gran deuda y responsabilidad para enmendar errores, pero para ellos deben fijarse cuáles fueron los más graves que cometieron.

Subrayó que la prevención y el combate a la corrupción es esencial porque “lamentablemente Honduras ha seguido cayendo en la calificación del instrumento que mide la transparencia gubernamental”.

Conclusión

Los 1,460 días (cuatro años) sin la CICIH representan un capítulo de frustración en la lucha contra la corrupción en Honduras, donde una promesa electoral se diluyó en excusas y prórrogas.

A medida que el país enfrenta elecciones y transiciones, la ciudadanía espera que futuros líderes conviertan esta demanda en realidad, rompiendo el ciclo de impunidad.

Sin embargo, el legado de esta administración quedará marcado por este incumplimiento, recordando la brecha entre el discurso y la acción en la política hondureña. RO